Голодный россиянин залил горящую сковороду водой и спалил квартиру

19 июля 2026, 10:10

В Улан-Удэ молодой человек устроил пожар в квартире при попытке приготовить ужин

Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия

В Улан-Удэ попытка приготовить ужин привела к пожару в квартире молодого человека. Как сообщили в управлении МЧС по региону, происшествие случилось на Забайкальской улице.