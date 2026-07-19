Голодный россиянин залил горящую сковороду водой и спалил квартиру
В Улан-Удэ попытка приготовить ужин привела к пожару в квартире молодого человека. Как сообщили в управлении МЧС по региону, происшествие случилось на Забайкальской улице.
По информации ведомства, 22-летний парень налил масло на сковороду и слишком сильно её разогрел. Она вспыхнула, и молодой человек попытался залить пламя водой. Это только ухудшило обстановку: огонь перекинулся на шторы и мебель.
Сам юноша получил ожоги рук. Жильцы покинули здание самостоятельно до прибытия огнеборцев. На место вызвали пожарных. К их приезду третий этаж дома уже заполнил дым. В ликвидации пожара участвовали 27 специалистов и восемь единиц техники.
Сообщается, что часть комнат в квартире выгорела, а на стенах и других поверхностях остались чёрные следы копоти. В МЧС напомнили: не стоит тушить горящее масло на сковороде водой — это лишь усугубляет возгорание. Специалисты советуют сначала выключить плиту, а затем накрыть сковороду крышкой.
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