Достижения.рф

В Омске двое детей выпали из окон, оперевшись на москитные сетки

Фото: Istock/Artfoliophoto

В Омске два ребёнка упали из окон, оперевшись на москитные сетки. Подробности приводит Telegram-канал Baza.



На улице Энтузиастов восьмилетний мальчик облокотился на сетку в окне второго этажа. Конструкция не выдержала, и ребёнок рухнул на асфальт. Он получил множественные травмы и ушибы внутренних органов. В момент происшествия родителей не было дома — мама ушла в магазин.

Спустя несколько часов на улице Багратиона из окна четвёртого этажа выпал трёхлетний малыш. Он тоже опёрся на москитную сетку. Родные находились в квартире, но отвлеклись на свои дела и заметили пропажу ребёнка, только когда он уже оказался на земле.

Мальчик получил менее серьёзные повреждения, чем первый пострадавший. Сейчас за его состоянием наблюдают врачи. По обоим случаям полиция проводит проверки, а прокуратура контролирует их ход.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0