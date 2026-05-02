В Омске двое детей выпали из окон, оперевшись на москитные сетки
В Омске два ребёнка упали из окон, оперевшись на москитные сетки. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
На улице Энтузиастов восьмилетний мальчик облокотился на сетку в окне второго этажа. Конструкция не выдержала, и ребёнок рухнул на асфальт. Он получил множественные травмы и ушибы внутренних органов. В момент происшествия родителей не было дома — мама ушла в магазин.
Спустя несколько часов на улице Багратиона из окна четвёртого этажа выпал трёхлетний малыш. Он тоже опёрся на москитную сетку. Родные находились в квартире, но отвлеклись на свои дела и заметили пропажу ребёнка, только когда он уже оказался на земле.
Мальчик получил менее серьёзные повреждения, чем первый пострадавший. Сейчас за его состоянием наблюдают врачи. По обоим случаям полиция проводит проверки, а прокуратура контролирует их ход.
