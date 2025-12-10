SHOT: На Камчатке уже неделю ищут охотника, чью избушку разгромил медведь
На Камчатке уже неделю продолжаются поиски пропавшего в глухой тайге охотника. Избушку, где он мог укрыться, разгромил медведь.
Как пишет телеграм-канал SHOT, 63-летний Павел Халоймов, житель посёлка Эссо, отправился в лес в начале ноября, сразу после своего дня рождения. Однако связь с ним прервалась 15 числа.
Его жена надеялась, что у опытного охотника просто вышла из строя рация. В полицию о его исчезновении сообщили только 3 декабря.
Поиски проходят в 25 километрах от посёлка. Сегодня поисковые группы обследовали ещё пять избушек, но пока безрезультатно.
Известно, что Павел много лет увлекается охотой и краеведением. Его мать, известный лингвист Клавдия Халоймова, также посвятила свою жизнь изучению местной культуры. Ее включили в энциклопедию «Лучшие люди России».
