В Екатеринбурге вещи пассажиров оставили на взлетной полосе
В аэропорту Кольцово пассажирские чемоданы остались на влетной полосе
Сотрудники аэропорта Кольцово забыли загрузить несколько чемоданов на борт самолета.
Как сообщила Ксения Собчак в своем телеграм-канале, багаж пассажиров остался на взлетно-посадочной полосе.
«Вот так перевозят вещи в Кольцово. Неудивительно, что их могут потерять», — добавили очевидцы.По словам свидетелей, инцидент произошел в ночь на 9 декабря. Позже работники аэропорта все же забрали оставленные чемоданы. Однако неизвестно, вернулся ли багаж к своим владельцам.
7 декабря сообщалось, что российские туристы не могут вылететь из Екатеринбурга в Египет.