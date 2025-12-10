«Курят только проститутки»: мужчина столкнул девушку с лестницы из-за сигарет

10 декабря 2025, 11:54

В Салавате мужчина столкнул девушку с лестницы в ночном клубе из-за сигарет

Фото: iStock/bee32

В Салавате мужчина столкнул девушку с лестницы в ночном клубе из-за сигарет. Об этом сообщает телеканал 360.ru.





По словам пострадавшей, она поссорилась с незнакомцем после того, как попросила его дать зажигалку. Сначала он отчитывал ее за курение, оскорблял и угрожал, а затем вовсе напал.

«Я его не знаю, я его видела в первый и последний раз в том клубе. Он дал зажигалку, мы с подругой прикурили. Мы стояли отдельно, и он сказал: «А вы знали, что курят только проститутки?» — вспоминает девушка.