«Курят только проститутки»: мужчина столкнул девушку с лестницы из-за сигарет

В Салавате мужчина столкнул девушку с лестницы в ночном клубе из-за сигарет
Фото: iStock/bee32

В Салавате мужчина столкнул девушку с лестницы в ночном клубе из-за сигарет. Об этом сообщает телеканал 360.ru.



По словам пострадавшей, она поссорилась с незнакомцем после того, как попросила его дать зажигалку. Сначала он отчитывал ее за курение, оскорблял и угрожал, а затем вовсе напал.

«Я его не знаю, я его видела в первый и последний раз в том клубе. Он дал зажигалку, мы с подругой прикурили. Мы стояли отдельно, и он сказал: «А вы знали, что курят только проститутки?» — вспоминает девушка.
В больнице ей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом со смещением локтевого отростка и рассечение лба. В полиции установили личность мужчины — им оказался местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Лидия Пономарева

