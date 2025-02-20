Россиянка погибла на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи во время движения поезда

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Туристка из России погибла на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи во время движения всемирно известного туристического поезда, пишет Shot.
Согласно сообщению, 53-летняя Ольга Перминова специально отправилась на остров, потому что мечтала прокатиться по самой красивой железной дороге Азии. Утром 19 февраля россиянка добралась до станции Бадулла, где села в поезд, следующий до Коломбо Форт.
Когда поезд уже приближался к городу Элла, где находится знаменитый 9-арочный мост, женщина высунулась из вагона и начала делать селфи. Туристка не заметила камень и об него на полной скорости, после чего вывалилась из поезда.
Россиянку оперативно отвезли в больницу, однако врачи спасти ее не смогли. Женщина скончалась.
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Когда поезд уже приближался к городу Элла, где находится знаменитый 9-арочный мост, женщина высунулась из вагона и начала делать селфи. Туристка не заметила камень и об него на полной скорости, после чего вывалилась из поезда.
Россиянку оперативно отвезли в больницу, однако врачи спасти ее не смогли. Женщина скончалась.
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Элина Позднякова