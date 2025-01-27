Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Туристка из Канады в Мексике погибла на пляже на глазах у матери

Туристка из Канады в Мексике погибла на пляже на глазах у матери

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Туристка из Канады погибла на мексиканском пляже на глазах у матери, пишет Riviera Maya News. Уточняется, что трагедия произошла на курорте Тулум в минувшую субботу, 25 января.
Двое отдыхающих, а также местный торговец бросились спасать уходившую под воду жертву. Вытащив женщину на сушу, ей оказали первую помощь, но тщетно.

Перед этим стало известно, что в Лобне задержана нелегалка, подозреваемая в истязании дочери. Как уточнили в ГСУ СКР по подмосковному региону, возбуждено уголовное дело. Следователи разбираются в причинах произошедшего.



Кроме того, в Азербайджане задержали экс-судью Елену Хахалеву, которая числилась в международном розыске.

Читайте также:

Музыкант «Смысловых галлюцинаций» Бурдин находится в СИЗО за нападение с ножом на человека

Экс-глава УВД Озер в Подмосковье Анатолий Камышов внезапно умер в СИЗО

Взрыв прогремел в пермской школе: что произошло
#мир
#мексика
#канада
#туристы
#смерть
#пляжи
#новости
В Лобне задержали нелегальную мигрантку, пытавшую дочь раскалённым железом
27 января 2025, 19:03

Фото: iStock / Alexander Semenov

В Лобне задержали женщину, подозреваемую в истязании дочери. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении иностранного гражданина, подозреваемого в истязании девочки. Позднее была установлена причастность к этому преступлению её матери.
«По данным следствия, с января прошлого года супруги, проживающие в Лобне, систематически избивали свою дочь 2012 года рождения. Они также причиняли ей множественные ожоги раскалёнными на огне металлическими предметами по различным частям тела. В ходе расследования установлено, что семья находится на территории России нелегально. В этой связи организована проверка», – говорится в сообщении.
Сейчас с женщиной работают следователи. Её супруга задержали ранее. Следствие ходатайствует перед судом о его аресте.

Читайте также:

Мигрант наказывал ребенка раскаленным металлом

Известный телеведущий погиб с семьей при пожаре в Турции

Врач-извращенец за время «осмотров» изнасиловал более 200 пациентов, включая мужчин
#подмосковье
#московская область
#лобня
#мать
#девочка
#преступление
#уголовное дело
#мигранты
#арест
#ск рф
#следственный комитет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Музыкант «Смысловых галлюцинаций» Бурдин находится в СИЗО за нападение с ножом на человека
Shot: музыканту Бурдину грозит до 10 лет тюрьмы за нападение с ножом на человека
27 января 2025, 18:05

Фото: istockphoto/OlFedv

До десяти лет колонии за нападение с ножом на человека грозит сооснователю «Смысловых галлюцинаций» Владимиру Бурдину. Как пишет SHOT, инцидент произошел в ноябре прошлого года.
Сначала музыканта направили на принудительное лечение в психдиспансер Екатеринбурга, а теперь ему предстоит провести за решеткой до 11 февраля. Свердловский областной суд вынес соответствующее постановление.

Похожий случай произошел с Бурдиным в 2017 году. Тогда им был ранен силовик в одном из московских магазинов. Бурдину принадлежит авторство знаменитой композиции «Вечно молодой, вечно пьяный».

Перед этим стало известно о задержании бывшей судьи Елены Хахалевой, которая была в международном розыске.

Читайте также:

Экс-глава УВД Озер в Подмосковье Анатолий Камышов внезапно умер в СИЗО

Взрыв прогремел в пермской школе: что произошло

В административном здании ростовского СИЗО произошел пожар
#мир
#россия
#звёзды
#новости
#сизо
#тюрьма
#музыка
#криминал
#нападение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Находившуюся в международном розыске бывшую судью Хахалеву задержали в Баку
27 января 2025, 17:28

Фото: istockphoto/Fedorovekb

В Баку при попытке вылететь в Дубай задержана экс-судья Елена Хахалева, передает 112. Уточняется, что российская сторона потребует экстрадировать задержанную.
Елену Хахалеву обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве, в России ее заочно арестовали. Женщина получила известность, когда в интернет попало видео шикарной свадьбы ее дочери.

МВД и Генпрокуратура России уже в курсе задержания. Вскоре силовики Азербайджана получат от Москвы документацию, на основании которой будут решать вопрос об экстрадиции.

Елена Хахалева находилась в международном розыске.

Перед этим стало известно, что в одном из столичных СИЗО скончался бывший начальник УВД Озер в подмосковном регионе Анатолий Камышов.

Читайте также:

Завел любовницу и убил жену-гинеколога: известный врач из Петербурга 11 лет скрывал страшное. Как удалось выйти на его след?

В Волоколамске спасли мужчину из горящей квартиры

Взрыв прогремел в пермской школе: что произошло
#мир
#россия
#азербайджан
#судья
#полиция
#задержание
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Волоколамске спасли мужчину из горящей квартиры
27 января 2025, 15:10

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пожар произошёл в трёхэтажном многоквартирном доме в Волоколамске, в ходе ликвидации возгорания был спасён 60-летний мужчина, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступил звонок от соседей, они рассказали, что на втором этаже трёхэтажного дома горит квартира. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 20 жильцов, вскрыли дверь горящей квартиры и обнаружили в коридоре лежащего без сознания мужчину 1965 года рождения. Пострадавшего вынесли на улицу и передали медикам скорой помощи», — говорится в сообщении.
Площадь возгорания составляла 15 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных, распространения огня удалось избежать. Вскоре пожар был потушен. Медицинская помощь понадобилась только хозяину загоревшейся квартиры, мужчину госпитализировали.

Читайте также:

Завел любовницу и убил жену-гинеколога: известный врач из Петербурга 11 лет скрывал страшное. Как удалось выйти на его след?

Экс-глава УВД Озер в Подмосковье Анатолий Камышов внезапно умер в СИЗО

Взрыв прогремел в пермской школе: что произошло
#волоколамск
#пожар
#спасатели
#пожарные
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Завел любовницу и убил жену-гинеколога: известный врач из Петербурга 11 лет скрывал страшное. Как удалось выйти на его след?
27 января 2025, 14:40

Фото: istockphoto / Artem_Furman

11 лет потребовалось, чтобы раскрыть исчезновения известного в Санкт-Петербурге акушера-гинеколога Ирины Земченковой, пропавшей в 2010 году. Врач ушла на работу в выходной день 23 февраля, и больше её никто не видел. Несмотря на усердные поиски, в которых участвовали волонтёры и частный детектив, тело Ирины так и не нашли, и её признали погибшей. Только спустя 11 лет был задержан её бывший муж — влиятельный врач и главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков. Подробности случившегося расскажет «Радио 1».

«Жди меня»


Через месяц после пропажи женщины её отец обратился в программу «Жди меня», чтобы узнать, куда пропала его дочь.

«Когда дочь пропала, я написал заявление, потом пришел к начальнику следственного отдела, а он говорит: "Она, наверное, влюбилась и уехала куда-то". Вот так её искали! Никто ничего не делал, моё заявление только 5 марта 2010 года попало на стол в уголовный розыск! Так как я знаком с Константином Эрнстом, я ему позвонил и попросил помочь. Костя прислал съемочную группу, и на передаче «Жди меня» рассказали историю пропажи моей дочки. После этого меня пригласили в уголовный розыск, там сидели три полковника, которые тут же спросили: "А вы знаете, что у вашего зятя была любовница?". Я в это не поверил, но ответил так: "Я ведь не мальчик, если бы из-за любовницы убивали жен, вы все были бы вдовцами"», — рассказал «КП-Петербург» отец Ирины, доктор ветеринарных наук, профессор Геннадий Кононов.

Мама Ирины также не поверила в то, что муж Ирины Александр Земченков способен на убийство. По её словам, он был лучшим зятем, о котором она даже и мечтать не могла.

Династия врачей


Семья Земченковых всегда считалась образцовой парой среди медицинских династий. Их знакомство произошло ещё в студенчестве, когда Александр попал в группу, в которой училась Ирина. Её отец Геннадий Кононов был основателем и руководителем Ленинградской школы ветеринарной акушерско-гинекологической эндокринологии, а её мать работала в Институте акушерства и гинекологии.

В свою очередь, отец Александра был главным нефрологом Тверской области, а его мать и сестра тоже были врачами-акушерками.

Молодые люди быстро нашли общий язык, начали встречаться и вскоре поженились. В браке Ирина и Александр прожили почти 30 лет, воспитав троих детей. На момент исчезновения Ирины её сыну было 27 лет, а дочерям — 22 и 13.

«Он очень приятный был, так красиво ухаживал за дочкой до последнего дня, всегда был обходительный. Не скандалист, каких-то серьезных ссор у них не было», — поделился Кононов.

Доверчивая жена, сбежавшая дочь и сын-преступник: как сейчас живут родственники маньяка Андрея Чикатило
Доверчивая жена, сбежавшая дочь и сын-преступник: как сейчас живут родственники маньяка Андрея Чикатило

Ушла и не вернулась


Отец Ирины видел её последний раз за два дня до её исчезновения. Вместе с мужем и детьми она приехала к Геннадию 21 февраля, чтобы поздравить с наступающим Днем защитника Отечества.

«У них в этот день были хорошие отношения, Александр был очень вежлив с дочкой, перед уходом помог ей надеть пальто. Я не подозревал, что в их отношениях может быть что-то не так. 22 февраля дочка провела в роддоме две плановые операции, после чего с девчонками пошла в театр», — рассказал мужчина.

Утром 23 февраля Кононов ожидал звонка от дочери — у них была традиция общаться каждые выходные ровно в 8:00. Однако в то утро вместо неё позвонил Александр Земченков.

«Он позвонил мне в 8 утра, сказал, что дочка поздно пришла из театра, поэтому еще спит, попросил ее не беспокоить. Удивительно, ни до этого, ни после этого он мне никогда сам не звонил», — вспоминал отец Ирины.

Когда женщина пропала, Александр стал сотрудничать со следствием и подробно рассказал о событиях того утра. По его словам, Ирина проснулась и сообщила, что в выходной день ей нужно проверить пациентов. Около 11:30 она покинула дом и направилась на работу, но так и не дошла. Муж сообщил, что несколько раз пытался дозвониться до жены, но она не отвечала.

«Мы совершенно не понимаем, как такое могло произойти. Средь бела дня, в большом городе, в одном из центральных районов», — рассказала подруга пропавшей Нелли Вараюнь.

При этом, в тот же день обеспокоенный Геннадий позвонил зятю, который уверил его, что Ирина на работе, а он гуляет с детьми. Однако выяснилось, что дети в ту ночь находились на даче.

«Мы очень надеемся, очень верим, что помощь аудитории программы "Жди меня" даст нам дополнительные шансы, дополнительную веру, что мы получим какую-то информацию, пусть самую незначительную, но дающие нам путь поиска, путь надежды. Очень рассчитываем на любое ваше содействие», — сказал Земченков в программе «Жди меня».

Позднее следователи проверили записи с камер видеонаблюдения в округе, которые показали, что Ирина в тот день из дома не выходила.

Александр Земченков с женой и детьми (фото: кадр из программы «Жди меня»)

Любовница мужа


Как стало известно, в момент исчезновения Ирины её муж Александр, предположительно, уже был в отношениях с другой женщиной.

«Роман с ней у зятя начался еще при живой дочери. Я долго не верил в это. В итоге подруга дочери рассказала: «Ирка нам говорила, что у Сашки, вроде, есть любовница». Отсюда и начали крутить эту историю. Но я все равно сомневался», — отметил отец пропавшей.

Через четыре месяца после пропажи жены Александр поехал в Сочи с новой возлюбленной, которая позже стала его женой. В настоящее время они вместе воспитывают общего ребёнка.

«Время лечит, все забылось. Но когда я однажды пришел в отделение, увидел у него кольцо — женился. Спросил его: "Зачем она тебе?". Он ответил: "Нужна". Это произошло примерно через 8 лет после исчезновения дочки», — рассказал Геннадий.

Убийцу задержали


Спустя 11 лет безрезультатного расследования Геннадий Кононов написал письмо главе СКР Александру Бастрыкину.

Следователи снова опросили свидетелей и выяснили, что Ирина не должна была ехать на работу в день исчезновения. Охранник подтвердил, что она не выходила из дома, что также показали камеры наблюдения. Были раскрыты детали романа Александра Земченкова с коллегой, что изменило подход к расследованию.

«Обвинение полагает, что 23.02.2010, находясь в квартире, на почве личных неприязненных отношений с супругой, вызванных, в том числе изменами Земченкова, обвиняемый нанес супруге черепно-мозговую травму, от которой наступила смерть», — сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Александр признался в убийстве своей жены Ирины. По его словам, в ходе ссоры он толкнул супругу, и она ударилась головой, что привело к её смерти.

2 апреля Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Земченкова. Его адвокат утверждал, что смерть Ирины была ненамеренной. Мужчина признал вину по статье «Причинение смерти по неосторожности», а не по статье «Убийство». Прокурор и суд согласились с его версией.

Однако тело Ирины так и не было найдено, и точная причина её смерти осталась неизвестной. В марте 2022 года Петроградский суд прекратил уголовное дело из-за истечения сроков давности. Обвинение изменило квалификацию преступления с «убийства» на «убийство по неосторожности», и суд согласился с ходатайством защиты о прекращении дела. Земченкова отпустили прямо в зале суда.

Читайте также:

Курортный роман с немкой, сын с судимостью, связь с актерской династией: умер племянник Олега Янковского, что известно

Внезапная смерть и связь с Добровольской: умер актер сериалов «Папины дочки» и «След» Игорь Ромащенко, что известно

Мигрант наказывал ребенка раскаленным металлом
#суд
#убийство
#дело
#смерть
#семья
#уголовное дело
#следователи
#розыск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-глава УВД Озер в Подмосковье Анатолий Камышов внезапно умер в СИЗО
27 января 2025, 13:16

Фото: istockphoto/Maddie Red Photography

Экс-начальник УВД Озер в Подмосковье Анатолий Камышов умер в столичном СИЗО накануне в воскресенье, 26 января. Как пишет «МК», фигуранта подозревали в организации убийства главы администрации Озерского района МО в 2002 году.
Предполагается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Перед смертью 68-летний мужчина почувствовал себя плохо. Местные медики пытались оказать помощь Камышову, но безрезультатно.

Камышова взяли под стражу в ноябре прошлого года по делу «банды спецназовцев». Следователи считали, что в «нулевые» группировка, состоявшая из действующих и экс-силовиков, убивала чиновников и бизнесменов.

По версии следствия, именно от рук «банды спецназовцев» погибли на Ленинградском шоссе глава администрации Озерского района МО Владимир Сащихин с супругой в конце марта 2002 года. Доказательств того, что заказчиком является Камышов, не обнаружили, поэтому и не арестовали тогда. Однако позже Камышов стал фигурантом по делу о превышении полномочий, но был оправдан.

В 2011 году Камышов руководил компанией, которая собирала коммунальные платежи, затем, в 2013-м, был замглавы администрации Озерского района МО. После этого он стал пенсионером.

Меру пресечения Камышову избрали на основании новых улик, подтверждающих его причастность к преступлению.

Читайте также:

Взрыв прогремел в пермской школе: что произошло

«Всем русским надо сдохнуть»: россиянка сбежала из Лондона от мужа-тирана, взбесившегося из-за СВО

Подмосковные полицейские задержали рецидивиста из Бурятии за кражу мобильного
#мир
#россия
#сизо
#тюрьма
#новости
#мвд
#смерть
#криминал
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Курортный роман с немкой, сын с судимостью, связь с актерской династией: умер племянник Олега Янковского, что известно
27 января 2025, 13:10

Игорь Янковский (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)

26 января умер Игорь Янковский, актер и один из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Ему было 73 года. Как жил и почему скончался представитель актёрской династии расскажет «Радио 1».

Игорь Янковский: биография


Игорь Янковский родился в 1951 году в знаменитой актерской семье. Он сам стал актером, окончив театральное училище имени Щукина в 1974 году, после чего до 1992 года работал в театре на Малой Бронной. Дебютировал в кино Янковский в 1973 году в фильме «Это сильнее меня», а настоящую популярность приобрел, сыграв Джеральдина-младшего в телесериале о приключениях принца Флоризеля, основанном на повестях Стивенсона.

В начале 1990-х годов Игорь Янковский активно переключился на рекламный бизнес, став соучредителем и руководителем коммуникационной группы «Максима». В 1996 году он возглавил Московский международный фестиваль рекламы, а в начале 2000-х стал соучредителем и руководителем агентства «Рекламный картель». В 2004 году Янковский занял пост президента Российской ассоциации рекламных агентств (АКАР).

Однако Игорь Янковский не прекратил свою актерскую карьеру. В 2002 году он снялся в фильме своего племянника Филиппа Янковского под названием «В движении». В начале 2000-х годов он также попробовал себя на телевидении в качестве ведущего игры «Алчность» на канале НТВ.

Внезапная смерть и связь с Добровольской: умер актер сериалов «Папины дочки» и «След» Игорь Ромащенко, что известно
Внезапная смерть и связь с Добровольской: умер актер сериалов «Папины дочки» и «След» Игорь Ромащенко, что известно

Курортный роман с немкой


Игорь Янковский с женой и дочерью (Фото: соцсети)

Что касается его личной жизни, то она кардинально изменилась во время отдыха в Сочи. Там он встретил рыжеволосую немку Эвелин Мотл.

Между ними завязался курортный роман, который, казалось бы, не имел шансов на продолжение. Однако Игорь Ростиславович был настолько очарован этой красавицей, что вскоре сделал ей предложение. После замужества Эвелин переехала в Россию, где её тепло встретили родственники Игоря. Она подарила ему дочь с двойным именем Анна-Мария и сына Дениса. Однако последний стал источником разочарования для идеальной семьи Янковских.

Судимость сына


Денис, проведя юность в Англии без должного контроля, привык к вечеринкам и развлечениям. Этот образ жизни сохранился и после его возвращения в Россию, что привело к неприятному инциденту в 2010 году.

На тот момент ему исполнилось 26 лет. Он был задержан с запрещёнными веществами при попытке их сбыта. В ходе расследования выяснилось, что он сам также употреблял наркотики. Прокурор требовал три года лишения свободы, но Денису повезло: ему назначили четыре года условно. Он пообещал больше не нарушать закон.

Кажется, это обещание он сдерживает, так как с тех пор о нём не слышно в скандалах. Однако гордостью отца он так и не стал, ведь на всех мероприятиях Игорь Ростиславович появляется только с женой и дочерью.

Причины смерти


Осложнения, вызванные циррозом печени, стали предварительной причиной смерти Игоря Янковского. У него также диагностировали двустороннюю пневмонию, отёк легких и мозга. Врачи пытались реанимировать его на протяжении 30 минут, но, к сожалению, безуспешно. Янковский скончался в реанимации 26 января в 22:00.

Читайте также:

Вел нездоровый образ жизни: известный атлантский рэпер DJ Unk умер на 44 году жизни

Умер брат актрисы Светланы Немоляевой артист балета Всеволод Немоляев

Умер трёхкратный призёр Олимпийских игр в плавании Дмитрий Волков
#кино
#бизнес
#семьи
#артист
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Внезапная смерть и связь с Добровольской: умер актер сериалов «Папины дочки» и «След» Игорь Ромащенко, что известно
27 января 2025, 12:32

Игорь Ромащенко (Фото: соцсети)

27 января стало известно о кончине Игоря Ромащенко. Артист скоропостижно ушел из жизни в воскресенье. Чем известен актер и что стало причиной его внезапной кончины расскажет «Радио 1».

Игорь Ромащенко: биография


Игорь Ромащенко родился 4 января 1966 года в Ворошиловграде (ныне Луганск). После окончания средней школы № 9 в 1983 году, он активно занимался спортом, включая волейбол, баскетбол и бокс. В том же году поступил в ГИТИС на курс, который вели С.Н. Колосов и Л.И. Касаткина. Среди его однокурсников была народная артистка России Евгения Добровольская, которая скончалась 10 января от онкологического заболевания.

С 1984 по 1986 год проходил службу в Советской Армии. После демобилизации продолжил обучение в ГИТИСе под руководством Е.Н. Лазарева и В.Н. Левертова, завершив его в 1990 году. В 1991 году он окончил Телевизионные курсы при Гостелерадио СССР, получив специальность режиссера-постановщика телевизионных программ.

Новая беда пришла в дом вдовы Градского: очередной суд и война за имущество с наследниками композитора и бывшей женой
Новая беда пришла в дом вдовы Градского: очередной суд и война за имущество с наследниками композитора и бывшей женой

Чем известен


Игорь Ромащенко (фото: кадр из сериала «Эксперт»)

С 1989 по 1992 год Ромащенко работал в Московском театре «Сатирикон» имени А.И. Райкина. В его театральном репертуаре можно найти такие работы, как «Маугли» по Р. Киплингу (роль Волка, реж. К. Райкин), «Геркулес и Авгиевы конюшни» Ф. Дюрренматта (роль Камбиза, реж. А. Аркадин-Школьник), «Голый король» Е. Шварца (роль Поэта, реж. А. Горбань) и «Тайны и страсти отеля «Мавритания» (роль дона Мауро де Отелло, реж. Д. Банников).

26 июня 2014 года его работа над серией «Дело живодеров» в телепрограмме «Следствие вели» принесла ему премию ТЭФИ в категории «Публицистическая программа "Человек и право"». Режиссер также принимал участие в съемках фильмов в качестве актера. Зрители могли увидеть его в картинах «Папины дочки» и «След».


Причины смерти


По словам коллеги Ромащенко Павла Чернявского, причиной смерти актера могли стать проблемы с сердцем. Чернявский подчеркнул, что Ромащенко работал очень интенсивно и плодотворно, его вклад в киноискусство включает более 100 проектов.

Читайте также:

Умер трёхкратный призёр Олимпийских игр в плавании Дмитрий Волков

Умер брат актрисы Светланы Немоляевой артист балета Всеволод Немоляев

Скончался актер «Американской трагедии» Сергей Зиновьев
#работа
#актёр
#ссср
#следствие
#человек
#заболевания
#артист
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Взрыв прогремел в пермской школе: что произошло
Внешний аккумулятор взорвался в портфеле школьника в Перми
27 января 2025, 12:19

Фото: iStock/Aleksandr Grechanyuk

Пауэрбанк взорвался в портфеле подростка в школе №116 в Перми. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, взрыв произошел во время перемены. Пауэрбанк находился в портфеле подростка. Устройство начало дымить, искриться и взорвалось. Школьник быстро среагировал, скинул ранец со спины и попытался самостоятельно потушить огонь.

В итоге все содержимое портфеля сгорело. Ученик не пострадал.

Ранее сообщалось, что чернокожий подросток устроил стрельбу в одной из школ города Нэшвилл в США. 17-летний Соломон Хендерсон пришел в столовую с пистолетом. Он ранил двух темнокожих школьниц, одна из которых позже скончалась в больнице. Вторая девушка получила ранение руки. Ее состояние стабильно. После стрельбы подросток совершил суицид.


Читайте также:

В Подмосковье учителя физкультуры обвиняют в растлении 10-летней школьницы

«Страх и издевательство»: Психолог рассказала, кто чаще всего становится жертвой буллинга и как этому противостоять

Российского тренера по ушу обвинили в совращении 11-летней девочки
#подмосковье
#сша
#подросток
#психолог
#страх
#школьник
#взрыв
#учителя
#девушка
#ранение
#суицид
Следите за нашими новостями
в удобном формате