Туристка из Канады в Мексике погибла на пляже на глазах у матери

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Туристка из Канады погибла на мексиканском пляже на глазах у матери, пишет Riviera Maya News. Уточняется, что трагедия произошла на курорте Тулум в минувшую субботу, 25 января.
Двое отдыхающих, а также местный торговец бросились спасать уходившую под воду жертву. Вытащив женщину на сушу, ей оказали первую помощь, но тщетно.
Перед этим стало известно, что в Лобне задержана нелегалка, подозреваемая в истязании дочери. Как уточнили в ГСУ СКР по подмосковному региону, возбуждено уголовное дело. Следователи разбираются в причинах произошедшего.
Кроме того, в Азербайджане задержали экс-судью Елену Хахалеву, которая числилась в международном розыске.
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Перед этим стало известно, что в Лобне задержана нелегалка, подозреваемая в истязании дочери. Как уточнили в ГСУ СКР по подмосковному региону, возбуждено уголовное дело. Следователи разбираются в причинах произошедшего.
Кроме того, в Азербайджане задержали экс-судью Елену Хахалеву, которая числилась в международном розыске.
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Никита Кротов