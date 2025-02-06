На Мальдивах акула едва не откусила руку российской туристке по вине гида

Фото: istockphoto/solarseven
На Мальдивах российская туристка, отправившаяся поплавать в открытом море, подверглась нападению акулы. Хищная рыба прокусила девушке руку.
О случившемся рассказал телеграм-канал SHOT. По словам 44-летней Елены она в составе группы из 12 человек в сопровождении гида отправились на водную экскурсию, чтобы искупаться в открытом море и сделать красивые фотографии. В воде к ней подплыл проводник-экскурсовод и стал показывать на стаю небольших акул, плавающих неподалёку.
Снимки с акулами — один из местных трендов, поэтому гид схватил Елену за руку и потащил в сторону хищниц, чтобы сфотографироваться с ними. По словам женщины, мужчина проявлял такое рвение в попытке быстрее доставить её к месту «фотосессии», что в какой-то момент она начала барахтаться и захлёбываться.
Внезапно туристка почувствовала прикосновение зубов и резкую боль в руке. Вода вокруг моментально окрасилась кровью. Зная, что кровь может привлечь и других хищниц, Елена оставила гида делать селфи с голодными акулами, если захочет, а сама быстро поплыла к лодке. Впрочем, местный оказался на борту экскурсионного судна раньше россиянки, а потом помог подняться и ей.
Елена не стала паниковать, спокойно села в сторонке и перебинтовала себе руку, чтобы не пугать остальных отдыхающих. Сконфуженный гид извинился и пообещал больше не подвергать своих клиентов опасности.
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Снимки с акулами — один из местных трендов, поэтому гид схватил Елену за руку и потащил в сторону хищниц, чтобы сфотографироваться с ними. По словам женщины, мужчина проявлял такое рвение в попытке быстрее доставить её к месту «фотосессии», что в какой-то момент она начала барахтаться и захлёбываться.
Внезапно туристка почувствовала прикосновение зубов и резкую боль в руке. Вода вокруг моментально окрасилась кровью. Зная, что кровь может привлечь и других хищниц, Елена оставила гида делать селфи с голодными акулами, если захочет, а сама быстро поплыла к лодке. Впрочем, местный оказался на борту экскурсионного судна раньше россиянки, а потом помог подняться и ей.
Елена не стала паниковать, спокойно села в сторонке и перебинтовала себе руку, чтобы не пугать остальных отдыхающих. Сконфуженный гид извинился и пообещал больше не подвергать своих клиентов опасности.
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Александр Бойцов