Украдено колье египетской королевы Назли с 673 бриллиантами
Украшение, принадлежавшее египетской королеве Назли, похитили из музея прикладного искусства (MAK) в Вене. Об этом сообщает издание The Guardian.
Преступление произошло 27 августа около 14:00 по местному времени. Злоумышленники вошли в музей как обычные посетители, разбили молотком стеклянную витрину и скрылись с украшением, несмотря на присутствие свидетелей и охраны. Правоохранители предполагают, что один из них имел при себе огнестрельное оружие.
По данным полиции, ограбление совершили двое худощавых мужчин среднего роста с темными волосами и бородами, одетые в черное и темные кроссовки на белой подошве. Сейчас их разыскивают кинологи и отдел по расследованию преступлений против культурного наследия. Интерпол уже внес украшение в базу похищенных произведений искусства.
Украденным изделием оказалось платиновое колье, инкрустированное 673 бриллиантами общим весом более 200 карат. Его создал французский ювелирный дом Van Cleef & Arpels для египетской королевской семьи. В 1939 году королева Назли колье на свадьбу дочери с наследным принцем Ирана Мохаммадом Резой Пехлеви.
В 2015 году ожерелье продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 4,3 млн долларов (около 378 млн рублей). Выставка Glanzstücke («Шедевры»), где экспонировалось украшение, временно закрыта. Музей и ювелирный дом разработали специальный план безопасности для экспозиции, однако он не помог предотвратить кражу.
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