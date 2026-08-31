Украдено колье египетской королевы Назли с 673 бриллиантами

31 августа 2026, 12:33

В Вене из музея украли колье египетской королевы Назли с 673 бриллиантами

Фото: iStock/AnnaStills

Украшение, принадлежавшее египетской королеве Назли, похитили из музея прикладного искусства (MAK) в Вене. Об этом сообщает издание The Guardian.