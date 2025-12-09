Россиянка погибла при падении камней на туристический автобус во Вьетнаме
Во Вьетнаме в провинции Ламдонг каменные глыбы упали на туристический автобус с российскими туристами. В результате инцидента погибла гражданка РФ, еще двое россиян получили травмы.
Как сообщает РИА Новости, происшествие произошло утром 8 декабря на перевале Дай Нинь, когда рядом работала строительная техника. Пострадавших доставили в местные больницы, один из них находится в тяжелом состоянии.
Генконсульство РФ установило контакт с родственниками погибшей. Местная полиция проводит проверку, изучает камеры видеонаблюдения и опрашивает водителей строительной техники, чтобы выяснить причины инцидента.
