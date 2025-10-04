Достижения.рф

Россиянка погибла в результате сильного наводнения в Болгарии

Фото: iStock/Motortion

В Болгарии в результате масштабного наводнения, вызванного проливными дождями, погибла 58-летняя женщина из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Тело россиянки обнаружили в апартаментах курортного комплекса Елените в Бургасской области. Женщина стала уже четвертой жертвой стихии.

Ранее в пятницу на прибрежные города и курорты Болгарии обрушились рекордные ливни – за несколько часов выпало около 250 мм осадков, а в некоторых районах – свыше 400 мм. В результате начались сильные потопы: дороги превратились в реки, десятки автомобилей оказались затоплены, сотни людей эвакуировали из домов и отелей.

Сейчас в пострадавших районах ведутся восстановительные работы и разбор завалов. Не исключается, что число жертв может увеличиться.

Консульский отдел посольства России в Болгарии уже заявил о готовности оказать всю необходимую помощь родственникам погибшей.

Анастасия Чинкова

