Стрельба в США унесла жизни двоих детей

04 октября 2025, 21:22

Associated Press: при стрельбе в Техасе погибли двое детей

Фото: istockphoto/MattGush

В американском штате Техас утром 4 октября на стоянке для грузовиков произошла стрельба, в результате которой погибли двое детей. Об этом пишет Associated Press.