Стрельба в США унесла жизни двоих детей

Associated Press: при стрельбе в Техасе погибли двое детей
Фото: istockphoto/MattGush

В американском штате Техас утром 4 октября на стоянке для грузовиков произошла стрельба, в результате которой погибли двое детей. Об этом пишет Associated Press.



Уточняется, что трагедия случилась в окрестностях Энглтона.

Погибшие — мальчики 4 и 13 лет. Двух других несовершеннолетних, 8 и 9 лет, с огнестрельными ранениями доставили в больницу, они находятся в стабильном состоянии. Правоохранители задержали подозреваемую. Сейчас выясняют возможные родственные связи между женщиной и пострадавшими.

Перед этим сообщалось о взрывах у дворца президента в Сомали.

Никита Кротов

