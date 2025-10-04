Стрельба в США унесла жизни двоих детей
Associated Press: при стрельбе в Техасе погибли двое детей
В американском штате Техас утром 4 октября на стоянке для грузовиков произошла стрельба, в результате которой погибли двое детей. Об этом пишет Associated Press.
Уточняется, что трагедия случилась в окрестностях Энглтона.
Погибшие — мальчики 4 и 13 лет. Двух других несовершеннолетних, 8 и 9 лет, с огнестрельными ранениями доставили в больницу, они находятся в стабильном состоянии. Правоохранители задержали подозреваемую. Сейчас выясняют возможные родственные связи между женщиной и пострадавшими.
