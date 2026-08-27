Россиянка покинула Непал за считанные часы до наводнения

27 августа 2026, 16:29

РИА Новости: Туристка из России уехала из Непала за считанные часы до наводнения

Фото сгенерировано Kling ai/Радио 1

Российский организатор туров по Индии, Непалу и Тибету Юлия сообщила , что ей и её группе удалось избежать стихийного бедствия — они пересекли границу Непала и Китая незадолго до того, как мощный селевой поток обрушился на регион. Об этом пишет РИА Новости.





По словам собеседницы агентства, отъезд был плановым. Туристы прошли пограничный контроль около семи вечера по китайскому времени (14:00 мск). Уже на следующее утро в районе реки Бхоте-Коши со стороны Китая сошёл мощный водный поток, вызвавший серьёзные разрушения в непальском округе Расува.





«Мы были последней группой, кто зашёл на КПП и из него вышел», — подчеркнула Юлия.