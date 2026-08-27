Россиянка покинула Непал за считанные часы до наводнения
РИА Новости: Туристка из России уехала из Непала за считанные часы до наводнения
Российский организатор туров по Индии, Непалу и Тибету Юлия сообщила , что ей и её группе удалось избежать стихийного бедствия — они пересекли границу Непала и Китая незадолго до того, как мощный селевой поток обрушился на регион. Об этом пишет РИА Новости.
По словам собеседницы агентства, отъезд был плановым. Туристы прошли пограничный контроль около семи вечера по китайскому времени (14:00 мск). Уже на следующее утро в районе реки Бхоте-Коши со стороны Китая сошёл мощный водный поток, вызвавший серьёзные разрушения в непальском округе Расува.
«Мы были последней группой, кто зашёл на КПП и из него вышел», — подчеркнула Юлия.
При этом она отметила, что на момент нахождения на границе никаких внешних признаков надвигающейся катастрофы не наблюдалось. В настоящее время в ближайшем к границе китайском городе Гьиронг развёрнули экстренные службы, задействовали все необходимые силы и средства.
Тем временем власти Непала ввели режим повышенной готовности для населённых пунктов, расположенных ниже по течению реки. По данным управления по туризму страны, в результате наводнения числятся пропавшими без вести 644 иностранных туриста, включая восемь граждан России. Ранее газета The Kathmandu Post со ссылкой на полицию сообщала, что число жертв стихии достигло 359 человек.