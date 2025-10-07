В Якутии мужчину приговорили к 18 годам колонии за терроризм в интересах Украины
Суд в Республике Саха (Якутия) приговорил 30-летнего жителя Верхоянского района к 18 годам лишения свободы за совершение преступлений в интересах Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по региону.
Мужчина был признан виновным по нескольким тяжким статьям, включая государственную измену, публичные призывы к террористической деятельности, прохождение обучения в целях совершения теракта, а также участие в деятельности террористической организации.
По данным ФСБ, осуждённый вступил в украинское военизированное объединение, но не смог покинуть территорию России из-за долгов. В связи с этим он предложил куратору совершить теракт на территории РФ. Мужчина собрал и передал сведения о системе охраны двух зданий в Якутске, после чего приобрёл компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств.
Мужчина задержали до того, как он успел реализовать свои намерения. Его действия были пресечены российскими спецслужбами на стадии подготовки преступления. Суд назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Читайте также: