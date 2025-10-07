В Якутии мужчину приговорили к 18 годам колонии за терроризм в интересах Украины

07 октября 2025, 12:43

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Суд в Республике Саха (Якутия) приговорил 30-летнего жителя Верхоянского района к 18 годам лишения свободы за совершение преступлений в интересах Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по региону.