Россиянка полгода общалась с мошенниками и лишилась 16 млн рублей

15 октября 2026, 11:52

Мошенники выманили у иркутянки 16 млн рублей под видом инвестиций

Фото: iStock/Oleg Elkov

Жительница Иркутска семь месяцев верила мошенникам и в итоге лишилась многомиллионных сбережений. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.