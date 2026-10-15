Россиянка полгода общалась с мошенниками и лишилась 16 млн рублей
Жительница Иркутска семь месяцев верила мошенникам и в итоге лишилась многомиллионных сбережений. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Злоумышленники предложили 53-летней женщине заработок на акциях разных компаний, пообещав ей высокий процент прибыли. Жертва согласилась и начала вкладывать деньги, следуя инструкциям неизвестных. Все это время она тратила на «акции» как личные накопления, так и заемные средства, а на счету сумма якобы прибавлялась.
Когда пострадавшая решила снять деньги, сделать это не удалось, а помощник, который постоянно с ней общался, перестал выходить на связь. В общей сложности женщина перевела более 16 миллионов рублей.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
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