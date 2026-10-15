Массовая авария с автобусом произошла в Москве
Массовая авария произошла на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» в своем телеграм-канале.
По его информации, там столкнулись автобус и два легковых автомобиля. В результате пострадал один человек, сведений о его состоянии пока нет. В момент ДТП в общественном транспорте не было пассажиров. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб города. Все причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить автоинспекторам.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае произошло смертельное ДТП с участием питбайка и грузового автомобиля. За рулем двухколесного транспортного средства находился подросток. Его доставили в реанимацию местной больницы, однако спасти юношу не удалось.
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