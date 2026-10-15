Массовая авария с автобусом произошла в Москве

15 октября 2026, 09:55

Один человек пострадал в массовом ДТП с автобусом на проспекте Мира в Москве

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Массовая авария произошла на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» в своем телеграм-канале.