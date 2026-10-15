Россиянка помогла бывшему мужу избавиться от трупа и угодила под суд
45-летнюю жительницу Малоярославца осудят по делу об укрывательстве убийства. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Калужской области.
По версии следствия, весной этого года бывший муж женщины в ходе конфликта забил 52-летнего знакомого до смерти в своем доме. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело погибшего.
Бывшая жена помогла ему упаковать останки в чемодан и пакеты, после чего они вместе выбросили их в реку Лужу. Фигурантка также смыла химическим средством следы крови на месте происшествия.
На допросе калужанка признала вину по части 2 статьи 316 УК: «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления». Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы. Расследование дела завершено, его материалы направлены в суд.
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