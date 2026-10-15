Россиянка помогла бывшему мужу избавиться от трупа и угодила под суд

15 октября 2026, 11:21

Под Калугой осудят женщину, которая помогла экс-мужу скрыть следы убийства

Фото: iStock/zoka74

45-летнюю жительницу Малоярославца осудят по делу об укрывательстве убийства. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Калужской области.