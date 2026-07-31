В Сербии турок расчленил молодую петербурженку и пытался сбежать из страны
В Сербии задержали гражданина Турции по подозрению в убийстве 27-летней женщины из Санкт-Петербурга. Как сообщает Telegram-канал Baza, тело россиянки обнаружили 31 июля в чемодане в канале на окраине Белграда.
Людмила пропала 25 июля. В тот день она планировала посетить ночной клуб в районе Палилула, после чего перестала выходить на связь. Родственники предполагали, что девушка не добралась до места назначения.
Несколько дней семья добивалась от властей начала официальной розыскной процедуры. Полиция Белграда установила предполагаемого преступника — 25-летний мужчину. По версии следствия, он убил россиянку в квартире в муниципалитете Борча, после чего расчленил тело и попытался его спрятать.
Правоохранители задержали подозреваемого в аэропорту, когда он пытался покинуть страну. Помимо него, полиция взяла под стражу ещё несколько человек в рамках расследования.
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