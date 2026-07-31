В Сербии турок расчленил молодую петербурженку и пытался сбежать из страны

31 июля 2026, 18:34

В Белграде задержали 25-летнего турка по подозрению в убийстве россиянки

Фото: Istock/Vera Tikhonova

В Сербии задержали гражданина Турции по подозрению в убийстве 27-летней женщины из Санкт-Петербурга. Как сообщает Telegram-канал Baza, тело россиянки обнаружили 31 июля в чемодане в канале на окраине Белграда.