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Россиянка получила сильный ожог после встречи с огненной медузой на Пхукете

SHOT: Россиянка получила ожог после встречи с огненной медузой на Пхукете
Фото: iStock/Damocean

Россиянка получила жуткий ожог после встречи с огненной медузой на Пхукете. Об этом пишет SHOT.



28-летняя Александра из Оренбурга вместе с подругами отдыхала на пляже Патонг-Бич. Во время купания она почувствовала резкую боль в ноге: медуза буквально обвила её. Уточняется, что на пляже не было предупреждений об опасности. В шоке девушка выбежала к спасателям, которые осмотрели ожог и вызвали скорую помощь.

В больнице россиянке сделали обезболивающий и антигистаминный укол. Несмотря на лечение, боль не проходила, и лишь через два часа начала стихать. После этого туристку выписали, назначив дальнейшее обезболивание и обработку ожога.

В Таиланде опасной называют медузу Pelagia noctiluca, чьи ожоги могут вызвать сильную аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока. Следы от таких укусов могут заживать до двух недель.

Екатерина Коршунова

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