Россиянка получила сильный ожог после встречи с огненной медузой на Пхукете
Россиянка получила жуткий ожог после встречи с огненной медузой на Пхукете. Об этом пишет SHOT.
28-летняя Александра из Оренбурга вместе с подругами отдыхала на пляже Патонг-Бич. Во время купания она почувствовала резкую боль в ноге: медуза буквально обвила её. Уточняется, что на пляже не было предупреждений об опасности. В шоке девушка выбежала к спасателям, которые осмотрели ожог и вызвали скорую помощь.
В больнице россиянке сделали обезболивающий и антигистаминный укол. Несмотря на лечение, боль не проходила, и лишь через два часа начала стихать. После этого туристку выписали, назначив дальнейшее обезболивание и обработку ожога.
В Таиланде опасной называют медузу Pelagia noctiluca, чьи ожоги могут вызвать сильную аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока. Следы от таких укусов могут заживать до двух недель.
Читайте также: