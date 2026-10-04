Росгвардия задержала в Воронежской области подозреваемого в убийстве женщины
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
В Воронежской области задержали мужчину, который расчленил сожительницу. Силовую поддержку оказали сотрудники СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии по Москве. Как сообщили в пресс-службе ведомства, росгвардейцы помогли столичным оперативникам задержать 47-летнего подозреваемого.
Днём ранее в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре на юго-востоке Москвы нашли фрагменты человеческого тела. Установлено, что они принадлежат сожительнице подозреваемого. Там же обнаружили предметы, которые предположительно могут быть орудиями преступления.
Утром 4 октября в гараже в Новой Москве нашли ещё одно тело — дочь погибшей женщины. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Задержанного вскоре доставят в Москву и передадут сотрудникам следственных органов. Они проведут дальнейшие процессуальные действия.
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