«30 ножевых брату и 60 матери»: Юноша с задержкой развития зверски убил семью

04 октября 2026, 14:29

В Петербурге суд отправил под стражу студента, обвиняемого в двойном убийстве

Фото: Istock/Diy13

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу 21-летнего первокурсника Института технологии и дизайна. Как сообщает 78.ru, молодой человек обвиняется в убийстве матери и брата.