«30 ножевых брату и 60 матери»: Юноша с задержкой развития зверски убил семью
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу 21-летнего первокурсника Института технологии и дизайна. Как сообщает 78.ru, молодой человек обвиняется в убийстве матери и брата.
Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Следователь сообщил в суде, что обвиняемый использовал нож для резьбы по дереву. Он нанёс брату 30 ударов, а матери — 60.
Молодой человек признался, что часто употреблял алкоголь. В качестве причины он назвал «тревогу, страх и зависимость». У него диагностировали задержку психического развития. Юноша жил за счёт средств мамы и своей пенсии.
Ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за пьянство. Отмечается, что подсудимый — приёмный ребёнок. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО на два месяца.
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