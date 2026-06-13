Россиянка получила срок в США за ложь о связях с ФСБ
Суд в Нью-Йорке назначил россиянке полтора года тюрьмы за ложь о связях с ФСБ
Федеральный окружной судья в Манхэттене вынес приговор гражданке России Номме Зарубиной — она проведет 14 месяцев в тюрьме. Ранее женщина признала вину в даче ложных показаний сотрудникам ФБР относительно своих «связей с ФСБ», а также в мошенничестве при получении американского гражданства, сообщает Repost.
Зарубину обвинили в декабре 2024 года. Изначально она находилась под залогом, однако спустя год ее арестовали. Причиной стали неоднократные отказы фигурантки прекратить контакты с агентом ФБР, который должен был выступить свидетелем по ее делу.
«Подсудимая солгала ФБР в связи с деликатным расследованием злонамеренного иностранного влияния», — подчеркивается в прокурорском меморандуме.
Согласно документам следствия, россиянка также на протяжении нескольких лет занималась организацией проституции. В заявлении на натурализацию она намеренно скрыла это, чтобы получить гражданство США. После освобождения под залог Зарубина, по данным следователей, неоднократно насмехалась над спецагентом, преследовала его и угрожала. Адвокат заявил, что после отбытия наказания Зарубину, вероятнее всего, депортируют.