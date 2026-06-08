Житель Калужской области получил срок за призывы разрушить Крымский мост

08 июня 2026, 22:22

Россиянин получил 7 лет за призывы разрушить Крымский мост

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В Калужской области суд вынес приговор местному жителю за публичное оправдание терроризма и призывы к экстремистской деятельности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.