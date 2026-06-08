Житель Калужской области получил срок за призывы разрушить Крымский мост
В Калужской области суд вынес приговор местному жителю за публичное оправдание терроризма и призывы к экстремистской деятельности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Инстанция назначила мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, осужденному запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.
По данным следствия, мужчина разместил в одном из мессенджеров комментарии противоправного содержания. В частности, он призывал к совершению экстремистских действий, публично оправдывал ракетный удар со стороны Вооруженных сил Украины и подстрекал к разрушению Крымского моста.
Ранее сообщалось о взрыве в почтовом терминале Киева. Мужчина отправил боеприпасы.
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