Россиянка получила срок за привезенный из США боевой пистолет
Солнцевский районный суд Москвы приговорил россиянку Татьяну Койл к трём годам и трём месяцам колонии общего режима. Её задержали в аэропорту Внуково при попытке ввезти в Россию боевой пистолет с патронами, сообщает ТАСС со ссылкой на текст приговора.
Женщину признали виновной по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение оружия через таможенную границу ЕАЭС или государственную границу РФ). Согласно материалам дела, Койл прибыла в Москву рейсом из США с пересадкой в Стамбуле. В её багаже обнаружили кейс с пистолетом Colt Commander и три магазина к нему.
При прохождении таможни она выбрала «зелёный коридор», однако оружие нашли при дополнительном досмотре. На допросе Койл пояснила, что с 2003 года проживала в США, выйдя замуж за американца. После смерти мужа она решила продать дом и вернуться в Россию, а пистолет достался ей по наследству от супруга.
Фигурантка утверждала, что не знала о необходимости декларировать оружие при въезде в РФ, так как давно не была на родине и не ознакомилась с правилами, а авиакомпания Turkish Airlines её не предупредила. Однако суд счёл эти доводы неубедительными.
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