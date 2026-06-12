Россиянка получила срок за привезенный из США боевой пистолет

12 июня 2026, 13:29

ТАСС: Россиянке дали 3 года колонии за привезенное из США боевое оружие

Фото: istockphoto/ipopba

Солнцевский районный суд Москвы приговорил россиянку Татьяну Койл к трём годам и трём месяцам колонии общего режима. Её задержали в аэропорту Внуково при попытке ввезти в Россию боевой пистолет с патронами, сообщает ТАСС со ссылкой на текст приговора.