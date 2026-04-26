Нападение с пистолетами на семейную пару произошло в Татарстане

26 апреля 2026, 21:24

«Известия»: Нападение с пистолетами на семейную пару произошло в Альметьевске

В Альметьевске на улице Чернышевского в Татарстане неизвестные с пистолетами напали на семейную пару.





Об этом пишут «Известия» со ссылкой на очевидцев. На кадрах с места событий видно, как мужчина укрылся за автомобилем, а когда у нападавшего закончились патроны, выбежал на него. Его супруга в панике убежала в ближайший подъезд и просила жильцов впустить её.



По словам свидетелей, пара поженилась всего за два дня до инцидента. На следующий день после свадьбы у мужа произошёл конфликт с дракой с одним из нападавших. Участников той потасовки задержали.



Информация о пострадавших уточняется.



