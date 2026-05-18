Подросток случайно застрелил ровесницу, играя на вечеринке с чужим пистолетом

В США 14-летний подросток случайно застрелил свою ровесницу во время домашней вечеринки. Эту информацию распространил журнал People.



Инцидент произошёл днём 14 мая в штате Пенсильвания. В доме находились четверо несовершеннолетних — два мальчика и две девочки. Взрослых рядом не было. Друзья залезли в шкаф спальни, где мать погибшей хранила заряженный пистолет. Взяв оружие, подростки начали с ним играть.

В какой-то момент прогремел выстрел, и шальная пуля попала одной из девочек в голову. Врачи доставили пострадавшую в больницу, но спасти её не смогли. Подростку предъявили обвинение в убийстве третьей степени. В материале подчеркивается, что судить мальчика будут как взрослого, несмотря на возраст.

