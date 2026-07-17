17 июля 2026, 06:48

В Улан-Удэ слесарь погиб в колодце с ядовитыми газами, его тело нашли через сутки

Фото: iStock/Dzurag

В Улан-Удэ слесарь погиб в колодце, заполненном ядовитыми газами. Его тело обнаружили только через сутки, сообщает Telegram-канал Babr Mash.