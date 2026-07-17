В Улан-Удэ слесарь погиб в колодце с ядовитыми газами
В Улан-Удэ слесарь погиб в колодце, заполненном ядовитыми газами. Его тело обнаружили только через сутки, сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Несчастный случай произошёл на территории одного из городских коммунальных объектов. Мужчина спустился вниз, чтобы проверить состояние задвижки, после чего перестал выходить на связь. Коллеги хватились его только на следующий день — тогда и нашли бездыханное тело.
По предварительной информации, причиной смерти стало отравление смесью токсичных газов. В правоохранительных органах уже возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали 64-летнего мужчину, подозреваемого в вооружённом нападении на магазин. Злоумышленник, ранее привлекавшийся за угрозу убийством, подумал, что продавец обсчитала его при покупке, и решил отомстить. Подробности читайте здесь.
Читайте также: