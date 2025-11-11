В Красноярском крае четырехлетний мальчик погиб в результате ДТП со снегоходом
В Красноярском крае произошла трагедия, унесшая жизнь четырехлетнего мальчика. Об этом пишет РИА Новости.
Его отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял сына с собой на снегоход и отправился по полевой дороге близ села Туруханск. Мужчина потерял управление транспортным средством и врезался в металлический столб. В результате аварии машина перевернулась, и ребенок получил серьезные травмы. К сожалению, мальчик скончался на следующий день в больнице.
Следственные органы задержали отца. Вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу сейчас решается.
