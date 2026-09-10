Россиянка попала под винт катера в Абхазии и впала в кому
Россиянка попала под винт катера в Абхазии и впала в кому. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Валентина Б. проводила отпуск в Гаграх вместе с подругой. Катера были пришвартованы у берега.
Российская туристка вошла в воду и оказалась позади одного из транспортных средств. В этот момент водитель начал сдавать назад, и её затянуло под винт.
После случившегося пострадавшую доставили в больницу в Сочи. Валентина находится в состоянии комы. Врачи диагностировали множественные травмы живота и конечностей, разрыв кишечника, анемию и состояние шока. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
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