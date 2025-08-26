В Саратовской области во время стрельбы два человека получили ранения
Конфликт с применением огнестрельного оружия произошел между группой лиц в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Инцидент случился в понедельник, 25 августа, около 21:30 в городе Ртищево на улице Зои Космодемьянской. Правоохранители задержали участников конфликта на месте происшествия.
Двоих из них госпитализировали в медицинское учреждение, троих доставили в территориальный отдел полиции. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
