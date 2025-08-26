Ветеран армии США поджег флаг рядом с Белым домом

26 августа 2025, 07:09

Fox 5: Ветерана армии США задержали после поджога флага рядом с Белым домом

Фото: iStock/lucky-photographer

У Белого дома был задержан ветеран армии США после того, как он сжег американский флаг в знак протеста против нового указа президента Дональда Трампа, сообщает местный телеканал Fox 5.