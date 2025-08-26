Ветеран армии США поджег флаг рядом с Белым домом
У Белого дома был задержан ветеран армии США после того, как он сжег американский флаг в знак протеста против нового указа президента Дональда Трампа, сообщает местный телеканал Fox 5.
Этот указ, подписанный президентом, предполагает уголовное преследование за сожжение национального символа, что вызвало общественное возмущение и обсуждение в контексте свободы политического выражения.
По информации телеканала, ветеран, имя которого не раскрыто, выразил свою позицию по поводу указа Трампа, который, по его мнению, противоречит решению Верховного суда США о защите права на свободное выражение мнений. Протест вызвал быстрое реагирование правоохранительных органов, и задержанный был вскоре доставлен в участок для дачи показаний.
