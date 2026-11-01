Россиянка попала в реанимацию после нападения стаффордширского терьера
Жительница Татарстана попала в реанимацию после нападения соседской собаки. Подробности приводит «Татарстан 24».
Инцидент произошёл в общежитии на Мамадышском тракте. Пострадавшая пришла в гости к соседке, которая держала дома стаффордширского терьера. Животное напало на гостью.
По словам родственников, пёс разодрал ей лицо и искусал. Пострадавшая находится в отделении реанимации одной из казанских больниц. Медики оценивают её состояние как тяжёлое, она подключена к аппарату ИВЛ.
Выяснилось, что потерпевшая хорошо знала пса и даже иногда выгуливала его. Скорую и полицию вызвали соседи, которые обнаружили раненую. Семья предполагает, что хозяйка могла намеренно натравить стаффорда на соседку. По факту произошедшего проводится проверка.
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