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Россиянка попала в реанимацию после нападения стаффордширского терьера

Жительница Татарстана попала в реанимацию после нападения соседской собаки
Фото: Istock/GoDogPhoto

Жительница Татарстана попала в реанимацию после нападения соседской собаки. Подробности приводит «Татарстан 24».



Инцидент произошёл в общежитии на Мамадышском тракте. Пострадавшая пришла в гости к соседке, которая держала дома стаффордширского терьера. Животное напало на гостью.

По словам родственников, пёс разодрал ей лицо и искусал. Пострадавшая находится в отделении реанимации одной из казанских больниц. Медики оценивают её состояние как тяжёлое, она подключена к аппарату ИВЛ.

Выяснилось, что потерпевшая хорошо знала пса и даже иногда выгуливала его. Скорую и полицию вызвали соседи, которые обнаружили раненую. Семья предполагает, что хозяйка могла намеренно натравить стаффорда на соседку. По факту произошедшего проводится проверка.

Ольга Щелокова

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