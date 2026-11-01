В Приморье поезд отбросил машину на светофор при ДТП на железнодорожном переезде
В Приморском крае поезд столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.
Инцидент произошёл ночью в Лесозаводске. Водитель Toyota C-HR выехал на переезд, хотя видел приближающийся состав. Машина оказалась прямо на путях в тот момент, когда поезд проходил через перекрёсток.
Удар отбросил автомобиль в сторону — транспортное средство перевернулось и налетело на светофор. Состав после столкновения остановился, вагоны с контейнерами остались стоять на путях. О состоянии водителя и других обстоятельствах происшествия информации нет.
До этого сообщалось о ДТП в Уссурийске. Там мужчина и двухлетний ребёнок погибли в страшной аварии.
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