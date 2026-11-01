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В Москве на Новокуркинском шоссе грузовой автомобиль насмерть сбил пешехода

Фото: Istock/MarekUsz

В Москве грузовик насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.



Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь с 31 октября на 1 ноября на Новокуркинском шоссе в районе д. 14, стр. 2.

По сведениям ведомства, человек переходил улицу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате наезда грузовика пешеход погиб. Обстоятельства произошедшего уточняются. Отмечается, что движение в районе ДТП не затруднялось.

Ранее сообщалось об аварии на трассе в Балашихе. Там водитель легкового автомобиля из-за потери управления въехал в припаркованный грузовик и скончался.

Ольга Щелокова

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