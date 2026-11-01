В Дагестане водитель женского такси получила заказ от мужчины и пропала

01 ноября 2026, 11:09

Фото: Istock/Apriori1

В Махачкале пропала водитель женского такси после того, как она выполнила заказ от мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ | ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕТИЯ КБР КЧР ОСЕТИЯ».