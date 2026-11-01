В Дагестане водитель женского такси получила заказ от мужчины и пропала
В Махачкале пропала водитель женского такси после того, как она выполнила заказ от мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ | ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕТИЯ КБР КЧР ОСЕТИЯ».
Динара Алхасова работала в женском такси «Анжи». Последним её заказом стала поездка, во время которой мужчина ехал в качестве пассажира.
После этого женщина перестала выходить на связь. Позже телефон таксистки нашли в Кизилюрте — в 70 км от республиканской столицы. Известно, что пропавшая выехала из Махачкалы на автомобиле Volkswagen Polo в 8 утра 30 октября.
Сообщается, что коллеги и близкие Алхасовой не могут с ней связаться с момента последнего заказа. Обстоятельства её исчезновения остаются неясными. Правоохранительные органы не комментировали ситуацию.
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