ФСБ предотвратила теракты в Хабаровском крае и Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности и Следственный комитет пресекли подготовку террористических актов. Целями злоумышленников стали представители власти в Хабаровском крае и сотрудники правоохранительных органов в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщает РИА Новости.
Следователи задержали двух человек. В Хабаровском крае 30-летний выходец из Центральной Азии планировал поджечь административное здание. В Кабардино-Балкарии житель 2009 года рождения готовил покушение на полицейских в Нальчике.
По информации ФСБ, оба получали инструкции в интернете, в том числе через Telegram. На их электронных устройствах нашли переписку с боевиками террористических организаций, запрещённых в России. В сообщениях описывались способы совершения преступлений и находились фотографии потенциальных жертв.
