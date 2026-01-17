Достижения.рф

ФСБ предотвратила теракты в Хабаровском крае и Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности и Следственный комитет пресекли подготовку террористических актов. Целями злоумышленников стали представители власти в Хабаровском крае и сотрудники правоохранительных органов в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщает РИА Новости.



Следователи задержали двух человек. В Хабаровском крае 30-летний выходец из Центральной Азии планировал поджечь административное здание. В Кабардино-Балкарии житель 2009 года рождения готовил покушение на полицейских в Нальчике.

По информации ФСБ, оба получали инструкции в интернете, в том числе через Telegram. На их электронных устройствах нашли переписку с боевиками террористических организаций, запрещённых в России. В сообщениях описывались способы совершения преступлений и находились фотографии потенциальных жертв.

Ранее стало известно о жителе Саратовской области, который предстанет перед судом за то, что угрожал бензопилой и арбалетом сотрудникам полиции.

Ольга Щелокова

