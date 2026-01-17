На северо-западе Москвы ДТП с выездом на рельсы парализовало движение
Авария на северо-западе Москвы парализовала движение автомобилей. Об этом информирует Telegram-канал «Агентство «Москова».
По сведениям издания, в районе станции МЦД-2 «Трикотажная» легковой автомобиль Nissan съехал с проезжей части под мостом. Автомобиль вылетел на железнодорожные пути. В результате происшествия службы перекрыли движение транспорта в сторону области. Сотрудники экстренных служб сейчас работают на месте. Обстоятельства и причины инцидента уточняют.
