На северо-западе Москвы ДТП с выездом на рельсы парализовало движение

17 января 2026, 11:31

В Москве Nissan вылетел на железнодорожные пути у станции МЦД «Трикотажная»

Фото: Istock/eugenesergeev

Авария на северо-западе Москвы парализовала движение автомобилей. Об этом информирует Telegram-канал «Агентство «Москова».





По сведениям издания, в районе станции МЦД-2 «Трикотажная» легковой автомобиль Nissan съехал с проезжей части под мостом. Автомобиль вылетел на железнодорожные пути. В результате происшествия службы перекрыли движение транспорта в сторону области. Сотрудники экстренных служб сейчас работают на месте. Обстоятельства и причины инцидента уточняют.



Ранее под Новгородом две девушки погибли в результате ДТП. По имеющейся информации, молодой человек управлял автомобилем и буксировал тюбинг с двумя пассажирками. Во время движения произошло столкновение со встречной машиной.

