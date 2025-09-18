Россиянка поплатилась за пожелание смерти российским военным и мучений их детям
В Иркутске оштрафовали женщину-блогера, которая в своих высказываниях в соцсетях пожелала смерти российским военнослужащим и мучений их детям. Об этом сообщает RT со ссылкой на официальный ответ МВД по региону на запрос общественного движения «Зов народа».
Как уточняется, женщину привлекли к административной ответственности по статье о пропаганде или демонстрации нацистской атрибутики. Сумма штрафа составила 45 тысяч рублей.
Кроме того, в отношении блогера возбудили уголовные дела по статьям об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, во время проведения оперативно-следственных мероприятий она пнула полицейского и укусила оперативника.
Также стало известно, что в ходе медицинской экспертизы в крови женщины обнаружили фенобарбитал – психотропное вещество, применяющееся при лечении эпилепсии. Несмотря на это, свою вину она не признала.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, женщина находится под стражей до 17 октября. Следствие продолжается.
