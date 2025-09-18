Россиянка поплатилась за пожелание смерти российским военным и мучений их детям

18 сентября 2025, 19:41

Блогера из Иркутска оштрафовали за пожелание смерти российским военным

Фото: iStock/zoka74

В Иркутске оштрафовали женщину-блогера, которая в своих высказываниях в соцсетях пожелала смерти российским военнослужащим и мучений их детям. Об этом сообщает RT со ссылкой на официальный ответ МВД по региону на запрос общественного движения «Зов народа».