В Екатеринбурге неизвестные напали на ветерана СВО

18 сентября 2025, 13:39

Фото: iStock/Prostock-Studio

В Екатеринбурге двое незнакомцев избили ветерана СВО около торгового центра «Антей» после ссоры, произошедшей в ночном клубе. Подробности конфликта URA.RU рассказал юрист пострадавшего Сергей Барсуков.





По его словам, житель Каменска-Уральского июне вернулся в отпуск из зоны боевых действий на Украине. Он приехал в Екатеринбург, чтобы отдохнуть в клубе, однако к нему подошли двое подвыпивших молодых людей и начали приставать. После того, как военный попросил оставить его в покое, злоумышленники продолжили преследовать его уже на улице.





«Ему вывихнули челюсть. Из-за этого он не смог вызвать скорую. Он самостоятельно дошёл до отдела полиции и написал заявление. Оттуда его забрали медики», – рассказал юрист.