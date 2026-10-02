Россиянка попросила мигранта подвезти ее и была изнасилована
Суд в Вологодской области приговорил иностранца к четырем годам колонии общего режима, признав его виновным в изнасиловании. О решении сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Фигуранта признали виновным по статье 131 УК. По версии следствия, ночью 15 марта 26-летний мужчина подвозил ранее незнакомую 41-летнюю женщину в состоянии алкогольного опьянения. Около четырех утра он надругался над ней в припаркованном автомобиле на пересечении Южного шоссе и Шекснинского проспекта.
Подсудимый отрицал вину и утверждал, что лишь подвозил женщину, а после конфликта высадил ее, и никакого преступления не совершал. Потерпевшая, чьи показания суд счел правдивыми и достоверными, рассказала, что во время нападения находилась на заднем сиденье и сопротивлялась, после чего мигрант высадил ее и скрылся.
Суд также обязал иностранца выплатить потерпевшей 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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