Россиянка попросила мигранта подвезти ее и была изнасилована

02 октября 2026, 15:15

Мигрант получил четыре года за изнасилование пассажирки под Вологдой

Фото: iStock/AMilkin

Суд в Вологодской области приговорил иностранца к четырем годам колонии общего режима, признав его виновным в изнасиловании. О решении сообщила объединенная пресс-служба судов региона.