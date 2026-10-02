Россиянка задушила и утопила пятилетнего сына в Москве
Московский городской суд приговорил к 17 годам колонии общего режима москвичку Александру Шалину, признанную виновной в убийстве пятилетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Суд установил, что все случилось 24 января. Информацию 2 октября приводит Агентство городских новостей «Москва».
Убедившись, что ребенок не подает признаков жизни, Шалина обратилась в правоохранительные органы и сообщила о произошедшем. Во время допроса она признала вину и рассказала следователям, что на протяжении длительного времени обдумывала убийство сына.
Ранее осудили россиянку, которая убила годовалую дочь с особой жестокостью. Подробности — в нашем материале.
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