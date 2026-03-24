Россиянка пошла на преступление ради онлайн-возлюбленного
Жительница Ставрополья пошла на преступление ради онлайн-возлюбленного. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ на своем сайте.
Женщина в переписке с таинственным незнакомцем призналась, что испытывает финансовые трудности. Тогда «заботливый» кавалер предложил ей нелегальную подработку.
Россиянка согласилась и приехала во Владимир. Там она сняла квартиру, где разместила так называемые SIM-боксы – оборудование, которое использовалось телефонными мошенниками для подмены номеров.
Задержанная ставропольчанка призналась, что осознавала незаконность своих действий, но не смогла отказать виртуальному ухажеру.
