Россиянка пошла на преступление ради онлайн-возлюбленного

Жительница Ставрополья помогла мошенникам ради онлайн-возлюбленного
Фото: iStock/Tippapatt

Жительница Ставрополья пошла на преступление ради онлайн-возлюбленного. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ на своем сайте.



Женщина в переписке с таинственным незнакомцем призналась, что испытывает финансовые трудности. Тогда «заботливый» кавалер предложил ей нелегальную подработку.

Россиянка согласилась и приехала во Владимир. Там она сняла квартиру, где разместила так называемые SIM-боксы – оборудование, которое использовалось телефонными мошенниками для подмены номеров.

Задержанная ставропольчанка призналась, что осознавала незаконность своих действий, но не смогла отказать виртуальному ухажеру.

Лидия Пономарева

