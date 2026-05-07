В Кузбассе спасатели выводят людей из шахты «Алардинская», эвакуировали 106 работников
В Кузбассе горноспасатели выводят из шахты «Алардинская» 132 работника. Эвакуировали более ста человек, сообщает ТАСС.
Этим утром на угольном предприятии датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа. Работу шахты временно приостановили. Несколько отделений горноспасателей оперативно выдвинулись на место происшествия. В настоящий момент специалисты эвакуируют горняков в штатном режиме.
По последней информации, на поверхности уже находятся 106 работников. Сведений о пострадавших пока не поступало. На месте также работают подразделения ВГСО и другие специализированные службы.
