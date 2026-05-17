Сбыт «шоколада» обошёлся россиянке в 11 лет колонии
В Красноярском крае суд назначил жительнице региона 11 лет лишения свободы за сбыт наркотиков. Подробности приводит управление МВД России по региону.
По информации ведомства, осуждённая 1994 года рождения сбывала наркотическое средство «шоколад» на территории Бородино и Рыбинского района. Полиция выявила преступление в июле 2025 года.
В МВД уточнили, что сотрудники уголовного розыска провели комплекс мероприятий и в момент сбыта изъяли у гражданки более килограмма наркотического средства «шоколад». Следствие возбудило 20 уголовных дел по п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Суд назначил женщине наказание в виде 11 лет лишения свободы.
Ранее в Уфе сотрудники полиции задержали местного жителя. Мужчина изготавливал и прятал наркотики в самодельных цементных кирпичах.
