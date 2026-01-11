Россиянка пострадала при попытке изнасилования в Каире
В Новом Каире девушка вошла в жилой дом и чуть не стала жертвой насильника. Об этом сообщает портал Cairo 24.
По данным издания, обвиняемый заметил трёх россиянок и последовал за ними в квартиру, так как дверь оказалась открытой. Мужчина увидел спящую девушку и попытался обнять её., но пострадавшая в панике выбежала из комнаты и упала с балкона второго этажа. Медики диагностировали ей несколько переломов.
Подруги россиянки незамедлительно вызвали полицию. Правоохранительные органы оперативно прибыли на место и задержали подозреваемого.
В настоящее время девушка находится под наблюдением врачей, а обстоятельства происшествия эксперты выясняют в рамках возбуждённого уголовного дела.
Читайте также: