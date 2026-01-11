Достижения.рф

Россиянка пострадала при попытке изнасилования в Каире

Cairo 24: россиянка пострадала при попытке изнасилования в Каире
Фото: iStock/gorodenkoff

В Новом Каире девушка вошла в жилой дом и чуть не стала жертвой насильника. Об этом сообщает портал Cairo 24.



По данным издания, обвиняемый заметил трёх россиянок и последовал за ними в квартиру, так как дверь оказалась открытой. Мужчина увидел спящую девушку и попытался обнять её., но пострадавшая в панике выбежала из комнаты и упала с балкона второго этажа. Медики диагностировали ей несколько переломов.

Подруги россиянки незамедлительно вызвали полицию. Правоохранительные органы оперативно прибыли на место и задержали подозреваемого.

В настоящее время девушка находится под наблюдением врачей, а обстоятельства происшествия эксперты выясняют в рамках возбуждённого уголовного дела.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0