Мошенники создали 450 фейковых сайтов для охоты на российских туристов
Свыше 450 мошеннических сайтов под видом турагентств и сервисов аренды жилья созданы с июня 2025 года для кражи персональных данных и предоплат россиян, бронирующих отдых на Чёрном и Балтийском морях, сообщила компания BI.ZONE.
Пик активности аферистов пришёлся на август — за первую половину месяца выявлено 85 новых фейковых ресурсов, имитирующих сайты известных туроператоров, сервисов аренды жилья (типа «Островок») и экскурсионных бюро. Злоумышленники используют домены с опечатками в названиях, предлагая горящие туры со скидками до 70% на побережья Краснодарского края, Крыма и Калининградской области. Жертв вынуждают внести предоплату за несуществующие туры или трансферы, после чего блокируют связь.
По данным BI.ZONE, основная цель мошенников — кража банковских данных: при бронировании пользователей перенаправляют на фишинговые страницы, где собирают номера карт, CVV-коды и коды из SMS.
Реже аферисты используют схемы с поддельными PNR-кодами авиабилетов: турист получает фальшивый электронный билет, а в аэропорту узнаёт об отсутствии брони. В Darknet и Telegram действуют целые сети (например, Sun Aqua и Patriarh), предлагающие услуги по бронированию отелей через взломанные аккаунты Booking.com со скидками 25–50%.
Эксперты связывают всплеск мошенничества с сезонным ростом спроса на курорты России и ограничением доступа к международным платформам. Гендиректор «Турпомощи» Ян Литвин рекомендует проверять туроператоров в реестре Ростуризма и оплачивать туры только через легальные платформы.
Читайте также: