Мошенники создали 450 фейковых сайтов для охоты на российских туристов

20 августа 2025, 00:50

Обнаружено 450 поддельных сайтов турагентств для кражи данных и предоплат

Фото: Istock/IakovKalinin

Свыше 450 мошеннических сайтов под видом турагентств и сервисов аренды жилья созданы с июня 2025 года для кражи персональных данных и предоплат россиян, бронирующих отдых на Чёрном и Балтийском морях, сообщила компания BI.ZONE.