Россиянка потеряла ребенка и матку по халатности врачей

28 мая 2026, 12:02

Жительница Симферополя лишилась матки и ребенка из-за халатности медиков

В Симферополе возбудили уголовное дело по факту удаления матки пациентке спустя два дня после смерти ее новорожденного ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».





31-летняя Виктория Татуревич рассказала, что в ноябре 2025 года в перинатальном центре Симферополя ей сделали экстренное кесарево сечение. Вместо положенных 30 минут женщина ждала операции около двух часов, за это время у нее начались кровянистые выделения и отошли зеленые воды. Через два дня врачи объявили о смерти младенца. Официальная причина — сепсис. Пациентка обвинила медиков в халатности.



По словам Татуревич, уже в послеродовом отделении у нее поднялась температура. Женщину перевели в реанимацию. Анализы показали повышенный уровень билирубина, что связано с ее хроническим заболеванием. Однако медики связали это с сепсисом и поражением печени и предложили удалить матку. Терапевт не нашел оснований для операции, но другие врачи настояли на ее необходимости, заявив об угрозе жизни пациентки. Испуганная женщина подписала согласие.



Проведенный позже телемедицинский консилиум с участием внештатного акушера Минздрава России Владимира Климова не подтвердил сепсис и необходимость хирургического вмешательства. Однако, как утверждает Татуревич, главврач проигнорировал это заключение, и матку удалили.



Женщина опасается, что дело могут закрыть. Она требует отстранить от работы проводивших операцию медиков.



