СК РФ возбудил дело о халатности после убийства девятилетнего мальчика в Петербурге

06 февраля 2026, 23:43

Фото: iStock/simpson33

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников школы и соцучреждения Красносельского района после убийства девятилетнего мальчика Паши. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.





В материале не уточняется количество человек, которые оказались под следствием. Правоохранительные органы установили, что семья погибшего ребенка состояла на профилактическом учёте с 2025 года. В ней воспитывалось семь детей.





«Сотрудники школы, где учились двое детей женщины, обладая информацией о том, что ещё один ребенок в их семье достиг необходимого для поступления возраста, не оказали ей должного содействия по зачислению его в школу», — уточнили в СК РФ.