СК РФ возбудил дело о халатности после убийства девятилетнего мальчика в Петербурге
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников школы и соцучреждения Красносельского района после убийства девятилетнего мальчика Паши. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
В материале не уточняется количество человек, которые оказались под следствием. Правоохранительные органы установили, что семья погибшего ребенка состояла на профилактическом учёте с 2025 года. В ней воспитывалось семь детей.
«Сотрудники школы, где учились двое детей женщины, обладая информацией о том, что ещё один ребенок в их семье достиг необходимого для поступления возраста, не оказали ей должного содействия по зачислению его в школу», — уточнили в СК РФ.
При этом работники учреждения социального обслуживания располагли информацией, что дети живут в антисанитарных условиях, но бездействовали. Зная, что несовершеннолетние бродяжничают, попрошайничают и не получают образования, определенные должностные лица не предприняли необходимых мер.
Напомним, что 3 февраля суд избрал меру пресечения для Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве Паши. Мужчина утопил мальчика в одном из водоемов Ленобласти, тело ребенка нашли в замершзей воде. Жилкин признался в содеянном, его отправили под стражу до 31 марта 2026 года.