В Приморье завели дело о халатности полицейских из-за мигрантов-насильников

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Следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудников управления по вопросам миграции полиции в Приморье из-за незаконного нахождения обвиняемых в изнасиловании девушки на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.
До этого стало известно, что граждане Узбекистана изнасиловали девушку вблизи кафе в районе бухты Лазурная. Преступники угрожали жертве ножом.
Четверо мигрантов были задержаны в аэропорту Владивостока, они планировали скрыться за пределы РФ, ещё одного задержали в городе. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (Изнасилование).
Как следует из материалов СУ СК РФ по краю, с мая 2023 года по июнь 2024 года сотрудники полиции недобросовестно выполнили свою работу и допустили нахождение мигрантов в РФ без каких-либо документов. На основе этого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
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Четверо мигрантов были задержаны в аэропорту Владивостока, они планировали скрыться за пределы РФ, ещё одного задержали в городе. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (Изнасилование).
Как следует из материалов СУ СК РФ по краю, с мая 2023 года по июнь 2024 года сотрудники полиции недобросовестно выполнили свою работу и допустили нахождение мигрантов в РФ без каких-либо документов. На основе этого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
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Алина Юрчак