Россиянка поверила в «награду» и лишилась почти 12 млн рублей
Жительница Ульяновской области поверила обещаниям мошенников и потеряла почти 12 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.
48-летняя женщина впервые столкнулась с аферистами в июле этого года. Тогда «представители государственного органа» сообщили ей, что она может получить медаль. Для оформления награды им нужен был только номер СНИЛС.
Получив данные, злоумышленники начали звонить жертве от имени центра оказания государственных услуг. Они утверждали, что кто-то взломал её аккаунт. После этого лжесотрудники ФСБ потребовали, чтобы пострадавшая сняла все свои сбережения в банке, чтобы спасти их.
С июля по август россиянка следовала инструкциям мошенников. Деньги она отдавала курьерам, которые приезжали к ней. В итоге потерпевшая лишилась денежных средств в размере 11 миллионов 760 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.
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