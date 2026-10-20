Россиянка поверила в «награду» и лишилась почти 12 млн рублей

20 октября 2026, 20:13

Жительница Ульяновской области потеряла почти 12 млн рублей, поверив мошенникам

Фото: Istock/Aleksej Sarifulin

Жительница Ульяновской области поверила обещаниям мошенников и потеряла почти 12 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.